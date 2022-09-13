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【名家專訪】瑞士百達陳東：內房正在走下坡路 投資風險高

財金猛人追蹤 07:20 2022/09/13

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內房近期表現弱勢，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《投資理財周刊》專訪時表示，政府需要出台更多措施，阻止房地產出現螺旋式下跌的情況，「要是情況沒有改善，首先出事的是高槓桿發展商，之後就會是實際上槓桿沒那麼高、相對比較健康的內房。」

他指出，內房的預售式銷售模式本身注定了內房的負債率會很高，房子還沒有蓋好，發展商就開賣，收到錢後，利用項目去做新的貸款。

陳東表示，在三條紅綫政策出台後，不管是之前營運得好，或者不好的發展商，實際上都出了問題。

「政策對內房的衝擊從供給端帶到了需求端，買房的人看到變成爛尾樓了，就停止供款，也影響了其他民眾對買房的信心，變成了對房地產市場相互影響，螺旋式的下跌。」

陳東續指，這個時候政府應該用更大的力度去出台一些救助房地產的政策，打破市場對房地產負面的預期，才能夠扭轉市場加速負面下行的情況。

早前有媒體報道指，中央為防止爛尾樓危機發酵，計劃設置約2,000億元的房地產基金，提供資金支持財困發展商完成手上的爛尾樓項目，雖然具體細節還沒披露，但陳東認為這是正確的方向，「類似這樣的政策，應該大張旗鼓地向社會宣布，因為這能夠有效地提升民眾對房地產的信心，真正地為房地產市場托底，打破房地產市場的負面循環。」

此外，陳東指出，房地產下行亦拖累居民消費信心，令企業和家庭對未來的預期變得更謹慎。內房、失業率和消費信心關係，可見下圖。

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投資內房風險高

在投資的角度來看，陳東認為現時投資內房的風險非常高，需要非常具選擇性，「按照目前的政策方向，中國的民企內房很大部分可能在未來都會消失，不一定是以破產的方式消失，可能是被收購或重組。」

至於內房危機對投資者所造成的影響方面，陳東指出，目前最直接受影響的實際上是海外投資者，主要是持有中國開發商的高收益美元債的投資者，一些債券價格從100美元跌到.......

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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