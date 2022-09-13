油價及亞洲貨幣仍具下行空間 財金專欄 2022/09/13 分享： 分享： 為遏抑歐元區逼近雙位數的通脹升幅，歐洲央行宣布將三大關鍵利率上調0.75厘，是該央行歷來最大的加息幅度，符合市場預期，並預告會繼續加息。 由於近期數據反映區內增長正放緩，更可能在今年和明年首季停滯，因能 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 央行進取加息 帶動債市步入熊市 2022/09/05 央行進取加息 帶動債市步入熊市 歐洲能源危機 衍生金融困局 2022/08/29 歐洲能源危機 衍生金融困局 市況觀望 另類資產暫成避險之選 2022/08/22 市況觀望 另類資產暫成避險之選 美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 2022/08/15 美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 2022/08/08 環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 經濟 人民幣 通脹 日本 加息 貨幣政策 鮑威爾 日圓 歐洲央行 貿易順差