油價及亞洲貨幣仍具下行空間

為遏抑歐元區逼近雙位數的通脹升幅，歐洲央行宣布將三大關鍵利率上調0.75厘，是該央行歷來最大的加息幅度，符合市場預期，並預告會繼續加息。

由於近期數據反映區內增長正放緩，更可能在今年和明年首季停滯，因能

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