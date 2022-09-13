【下半年業績趨勢】內銀板塊績後檢閱 大行揀股條件一覽

內銀股受制於中國經濟放緩、內房資金危機發酵及人民銀行減息降準救經濟等因素，近期股價疲弱，但另一方面內銀股本年的預測股息率已相應地升至9厘水平，食息吸引力大幅上升。趁板塊業績新近發布，讀者要留意數據中反映出的行業趨勢，選出逆市穩勝的股份。

花旗較早時發布了一份內銀板塊的績後報告，總結了一些重要的趨勢。首先是資產質素滑落，內銀除了壞帳比例提升外，壞帳撥備率也出現上升。這是因為中央指導內銀下調比例，確保經濟下行時仍有借貸空間。細分來看，聚焦零售業務的銀行，壞帳比例提升得較多，因為︰一、樓宇按揭以外的零售貸款還款期較短；二、疫情打擊了消費與信用卡貸款的需求；三、監管當局收緊了信用卡貸款的壞帳計提要求。

第二個重要趨勢是淨息差（NIM）的收窄。花旗指出，淨息差的收窄由三個因素帶動︰一、人民銀行減息降準，市場利率下降；二、經濟不景令居民減少借貸，新增貸款更多來自利率較低的商業貸款；三、政府要求內銀「讓利」，降低貸款利率以支援實體經濟。

而且在借貸利率下降的同時，作為資金成本之一的存款利率卻要上升，因為內地居民在進行資產配置時對高息的定期存款要求增加。雙向夾擊之下，花旗估計下半年內銀板塊的淨息差會進一步收窄，只是幅度會稍低於上半年。

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目前股市狀況欠佳，中國的經濟復甦前路漫漫，加上美國加息周期也制約資產價格表現，究竟單純看增長速度是否選擇內銀股的方法，值得商榷。招商銀行 （03968） 及郵儲銀行 （01658） 增長雖然佔優，但估值也明顯較貴，且股息率也較平均處9厘水平的同業低一大截。更現實的是截至上周五的前複權計算，招商銀行股價累跌32.5%，於主要內銀股內表現最差；郵儲銀行股價累跌7.5%，跑輸其餘國有內銀股。

雖然市場看好招行及郵儲行的財富管理業務手續費收入增長潛力，願意為此給予股份較高溢價，但滙豐指出，內地樓市交投疲弱削弱了投揭的需求及定價，而且打擊了更廣泛的資金動能及財富增值，從而令衍生的投資及消費信貸需求減少，最終令財富管理、按揭及其他零售貸款的業務正在受壓。

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