加息以外 勿忘縮表 財金專欄 2022/09/13 分享： 分享： 受美股外圍及A股回穩帶動，港股上周五低位急彈逾500點，恒指迅即收復19000點關口，全周計跌幅收窄至0.5%，略為跑贏韓、台亞洲主要股市。 惟相對美股消化急加息預期後，上周三至周五連日挾淡，標普500 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 2022/09/09 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 透視中港美 - 干預只說不做 日圓跌勢難止 2022/09/08 干預只說不做 日圓跌勢難止 透視中港美 - 英歐庫房大開 急加息仍貶值 2022/09/07 英歐庫房大開 急加息仍貶值 透視中港美 - 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 2022/09/06 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 透視中港美 - 美就業強勁 股市續探底 2022/09/05 美就業強勁 股市續探底 加息 美國聯儲局 加拿大央行 歐洲央行 通脹 天然氣 俄羅斯 失業率 騰訊控股（00700） 人民幣