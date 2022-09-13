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加息以外 勿忘縮表

財金專欄 2022/09/13

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受美股外圍及A股回穩帶動，港股上周五低位急彈逾500點，恒指迅即收復19000點關口，全周計跌幅收窄至0.5%，略為跑贏韓、台亞洲主要股市。

惟相對美股消化急加息預期後，上周三至周五連日挾淡，標普500

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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