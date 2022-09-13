「息魔」臨近 考驗發展商推盤招數 財金專欄 14:00 2022/09/13 分享： 分享： 本港加息預期持續走高，本港銀行很有機會在本月上調最優惠利率（P），為約4年來首次，息口上升遏抑市場入市意慾，發展商為迎接加息周期，將會作出變陣，就新盤推出各式各樣的付款方法，如：低息、定息等樓按計劃吸客。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 2022/08/25 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 拆解新盤定價難高開 三大原因 2022/09/03 拆解新盤定價難高開 三大原因 銀行得新盤按揭 得天下 2022/09/10 銀行得新盤按揭 得天下 你可能感興趣 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 14:00 2022/08/25 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 12:00 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 拆解新盤定價難高開 三大原因 17:15 2022/09/03 拆解新盤定價難高開 三大原因 最新專欄文章 專家樓論 - 一手均價急跌 今日 一手均價急跌 專家樓論 - 銀行加P 勢在必行 2022/09/11 銀行加P 勢在必行 專家樓論 - 銀行得新盤按揭 得天下 2022/09/10 銀行得新盤按揭 得天下 專家樓論 - 人人走貨？ 二手放盤量急升 2022/09/09 人人走貨？ 二手放盤量急升 專家樓論 - 準置業者 將會逐年減少？ 2022/09/08 準置業者 將會逐年減少？ 瓏碧 芳菲 樓價 定息 付款優惠