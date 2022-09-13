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「息魔」臨近 考驗發展商推盤招數

財金專欄 14:00 2022/09/13

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本港加息預期持續走高，本港銀行很有機會在本月上調最優惠利率（P），為約4年來首次，息口上升遏抑市場入市意慾，發展商為迎接加息周期，將會作出變陣，就新盤推出各式各樣的付款方法，如：低息、定息等樓按計劃吸客。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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