「息魔」臨近 考驗發展商推盤招數

本港加息預期持續走高，本港銀行很有機會在本月上調最優惠利率（P），為約4年來首次，息口上升遏抑市場入市意慾，發展商為迎接加息周期，將會作出變陣，就新盤推出各式各樣的付款方法，如：低息、定息等樓按計劃吸客。

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