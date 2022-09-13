吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 財金專欄 2022/09/13 分享： 分享： 九倉高級顧問吳光正上周四高調發千字文，促香港「入境解控」，引起政經界關注，但中方嫡系報章卻對此新聞，隻字不提。有資深建制中人指，防疫通關是敏感議題，北京不希望在施政報告前夕，對特首李家超造成壓力。 施政 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 2022/09/09 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 有政戲 - 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 2022/09/08 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 有政戲 - 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 2022/09/07 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 有政戲 - 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 2022/09/06 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 2022/09/05 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 施政報告