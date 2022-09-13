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吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？

財金專欄 2022/09/13

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九倉高級顧問吳光正上周四高調發千字文，促香港「入境解控」，引起政經界關注，但中方嫡系報章卻對此新聞，隻字不提。有資深建制中人指，防疫通關是敏感議題，北京不希望在施政報告前夕，對特首李家超造成壓力。

施政

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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