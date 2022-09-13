中共十九屆七中全會和中共二十大步步逼近，除了同樣關心換屆人事，經濟界特別關心的是未來兩次會議，將如何作出內外大勢的判讀，因為此前接連召開兩次中共中央政治局會議，都明確提出中共二十大一個重要任務是判讀大

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