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判讀大勢 如何入手

財金專欄 2022/09/13

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中共十九屆七中全會和中共二十大步步逼近，除了同樣關心換屆人事，經濟界特別關心的是未來兩次會議，將如何作出內外大勢的判讀，因為此前接連召開兩次中共中央政治局會議，都明確提出中共二十大一個重要任務是判讀大

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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