判讀大勢 如何入手 財金專欄 2022/09/13 分享： 分享： 中共十九屆七中全會和中共二十大步步逼近，除了同樣關心換屆人事，經濟界特別關心的是未來兩次會議，將如何作出內外大勢的判讀，因為此前接連召開兩次中共中央政治局會議，都明確提出中共二十大一個重要任務是判讀大 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 2022/09/10 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 國情知聞 - 大盤如何穩 決戰「保交樓」 2022/09/09 大盤如何穩 決戰「保交樓」 國情知聞 - 防疫又從嚴 大盤添新壓 2022/09/08 防疫又從嚴 大盤添新壓 國情知聞 - 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 2022/09/07 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 國情知聞 - 月餅「瘦身令」 直到二十大前夕 2022/09/06 月餅「瘦身令」 直到二十大前夕 經濟 中國 人民幣 貨幣政策 外資 中共中央政治局 地方債