【大行解讀】內房最壞情況過去了嗎？（第二版）

內房爆煲，但截至目前，開發商重組未見任何實際進展。

最新資料顯示，民企佔市場六成，但其中六七成爆煲。貝殼 （02423） 高級副總裁李文傑指出，在二季度貝殼在新房銷售中，國企銷售佔比提升至37%，按季升7個百分點。

另外，房地產佔GDP約四分一，貢獻地方政府五成財政收益

上周內房大幅反彈。其中碧桂園 （02007） 升16.8%，旭輝 （00884） 及雅居樂 （03383） 各升11.2%及8.5%。內房是否已經見底？

摩根大通提醒，內房最壞情況還沒有結束！尤其是不少內房急於降價促銷，部分深陷債務違約邊緣的民營房企正處於關鍵時刻，忙於與境外債務博弈，意味房企銷售業績或進一步分化。

2022年第36周（9月5—9日）的高頻數據顯示，全國64城商品住宅成交面積276萬平米，同比下降45%，環比下降36%；從累計數值看，年初至今64城成交面積達14467萬平米，累計同比下降 36%，一二線城市走勢較好於三四線。全國3城二手房成交面積 為99萬平米，同比增速-5%，前值6%；年初至今累計成交面積4537萬平米，同比增速-23%，前值-23%。

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此外，大和發表報告表示，河南省鄭州市要求30天內確保全市停工樓盤全面復工，對資金緊張的內房開發商來說可能是個壞消息，雖然上述施可能使購房者受益，但大部分成本可能由開發商承擔。根據通知，鄭州要求開發商盡一切可能確保項目交付，包括通過處置未售出的單位、地皮和股權籌集資金。該行了解到，已陷入困境的內房開發商今年一直在以50至70%的大幅折扣出售其資產，如果鄭州的相關活動在全國範圍內擴大，陷入困境的開發商被迫以更大幅折扣出售資產，該行認為或會令開發商的股東和債權人將處於不利地位。

奧陸資本蔡金強解釋，地產股不能虧損，淨利潤沒有6-7%，遊戲就不能持續下去，兩年左右就要關門大吉，沒有公司可以長期虧損。

碧桂園管理層自己也說，毛利率需要一至兩年才能恢復，儘管低線城市的需求可能會在幾個季度內恢復，但由於土地成本、房地產價格和供應情況等因素的綜合影響，毛利率可能仍然很低。

從房價看，爆煲之後點搞？一是透過價格機制大幅調整，二是像美國量化寬鬆。前者有這種可能性，苟非如此，大家只能耗着；後者則完全不可能。

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