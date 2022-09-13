近日有不止一間主要代理行錄得虧損，亦有其管理層形容地產代理行業正處於「生死存亡之秋」。究竟行業短期內是否「無運行」？

受第5波疫情影響，商業活動冰封，首季樓市氣氛受創，拖累一二手成交，隨後美國接連加息，令樓市觀望氣氛升溫。主要代理行資料所示，二手住宅註冊量由今年5月的4928宗起連跌兩個月，跌至7月的2687宗，跌幅逾45%。

至於一手方面，2至4月的交投維持152至455宗，而宗數同樣由5月的1465宗跌至7月的1144宗，可見地產代理行的業績會受影響，而且代理間的競爭趨向激烈。

另一方面，近月地產代理人數亦上升，進一步增加代理間的競爭。據地監局數據顯示，截至8月底止，持牌地產代理共錄41,684人，按月增加247人。以同期整體物業成交量約5,203宗計算，平均每8名地產代理爭「一刁」，亦反映競爭相當大，正處於「僧多粥少」的情況。

事實上，市場預期香港將於今季跟隨美國加息，令樓市充斥不穩定因素，導致交投未見大幅反彈。此外，在環球高通脹、商舖租金及高昂下，代理行的經營成本增加，因此增加代理行業的競爭及經營困難，估計今年內難以反彈，並相信代理行需要從多方面增強自身競爭力，才可在逆市求存。

記者：潘淑盈



▲ 地產代理行業無運行？