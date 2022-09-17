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【數據解讀】宏觀面現「矛盾」只因三個理由 經濟學家連平拆解住房銷售VS居民信貸（第二版）

財金猛人追蹤 12:58 2022/09/17

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人行近日發布最新數據顯示，8月份人民幣貸款增加1.25萬億元（人民幣‧下同），按年多增390億元，較7月增6790億元的新增規模，增幅明顯。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，信貸結構有所改善反映國內需求正逐步恢復。

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專訪：專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁

他解釋，雖然信貸餘額增速小幅下降，但在當前國內外複雜形勢下，信貸新增規模大幅超過上月，且恢復至去年同期水平，信貸結構也有所改善，國內需求正在逐步恢復。

短期信貸明顯擴張

8月份，中國政府實行多個措施，包括在多地發消費券、增加家電補貼、穩崗就業保居民收入等，他認為這些舉措起到一定政策效果。

從新增信貸規模分結構看，新增信貸規模由7月的按年少增4,042億元，轉為按年多增390億元。另居民貸款表現也值得留意，住戶貸款增加4,580億元，其中短期貸款減少121億元，中長期貸款增加7,353億元，票據融資增加1,591億元。

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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