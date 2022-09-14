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【下半場策略】中期業績後盤點 建銀國際薦5大方向選港股 （含高息板塊）（附目標價）

研究報告 08:05 2022/09/14

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港股8月業績期過去，大部分公司的中期「成績表」亦已出爐，在今年上半年疫情反彈及俄烏戰事等地緣政治因素下，金融和能源等板塊表現良好，接下來又有哪些題材值得關注？建銀國際點出5大投資方向。

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建銀國際表示，恒指營收略超預期，盈利則遜於預期。截至9月5日，恒指中已公布的上半年整體業績顯示，按照市值加權平均計算，營收按年增長12.1%，高於市場預期的1.3%，淨利潤按年增長6.3%，經調整每股盈利低於市場預期的3%。

恒指的11個主要行業中，3個行業盈利整體超預期，包括金融、能源及通訊，超預期幅度為10至15%。同時，營收增速最為強勁的是能源和醫藥，按年增速分別為43.8%和20.8%。淨利潤增速最為強勁的是工業和能源，按年增速分別為58.8%和29.4%。

港股近期成交低迷且反覆下挫，伴隨中美貨幣政策背馳及人民幣走弱。不過，建銀國際相信，市場仍處於U形底，在9至10月成熟市場貨幣政策明朗化及內地穩增長政策等再加碼之下，將有望逐步企穩。

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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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