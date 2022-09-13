【通脹難平】加息與縮表打孖上 平衡風險要緊

美股道指上周重返32,000點水平，算是近來令人欣慰的表現。執筆之時，市場靜待的8月份核心消費者物價指數（CPI）尚未出爐。在筆者的角度而言，即使上月美國CPI如市場預期般回落，惟與美國聯儲局目標的2%仍有一大段距離，意味着美聯儲在打擊通脹方面依然任重道遠。

自去年通脹大爆發以來，美國CPI報告成為市場最關注的重磅報告之一，皆因該數據將影響美聯儲的利率決定。盡管美國8月CPI有望連續第二個月放緩，但預計各行業的價格降幅不均，通脹情況放緩會否持續下去，仍有重大不明朗。

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除了關注經濟數據，美聯儲在9月開始加大量化緊縮（QT）力度，此或對美國股市與債市帶來新一波的沽壓。值得留意是，美聯儲6月開始縮表，當時的每月沽債額為475億美元。踏入9月，有關金額倍增至950億美元，規模是前所未見。

筆者認為，雖然美聯儲希望抽走流動性，但絕對不是以過快及過猛的手段應付。若縮表速度快於預期，筆者就想起2019年9月的糟糕記憶，當時銀行準備金大幅下降，引發回購市場陷入一片混亂，故讓通脹穩中有序地放緩，對市場尤其重要。

在風雨飄搖之際，筆者認為散戶部署仍然以平衡風險及回報為主，切忌太過進取，皆因市場仍有眾多不明朗因素。另外，大家要留意市場的沽空情況。除了沽空機構的舉動，近期美國司法部亦盯上藍籌股空頭交易，涉亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、摩根大通（美：JPM）等龍頭企業，當局正在尋找有關維權公司可能通過各種策略以期加劇股價下跌或其他方式操縱市場的證據。

由於華府的舉動較為少見，故其日後對沽空市場的取態值得留意。筆者亦預計，市場的沽空勢頭將加劇，而沽空機構的目標料轉移至盈利能力差的細公司。

另引起筆者留意的公司，就是西方石油（美：OXY），股神巴菲特（Warren Buffett）對公司的持股比例超過四分之一。美國證券交易委員會（SEC）13G表格顯示，巴郡對西方石油公司的持股比例增加到26.8%，在過去短短一個月就增持了至少5個百分點。盡管近期油價已經回落至俄烏衝突前，但西方石油股價今年仍然累漲了一倍多，表現突出。亳無頭緒又想入市的散戶，不妨參考股神的操作。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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