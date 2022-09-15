【疫情以來首次出國】習近平外訪中亞 11月或與拜登見面【不斷更新】

外交部發言人華春瑩12日宣布，9月14日至16日，國家主席習近平將出席在烏兹别克斯坦撒馬爾罕，舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。

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值得留意的是，這是2020年新冠疫情爆發以來，習近平首次走出國門，去外國進行國事訪問。

習近平對上一次出國是2020年1月17至18日，在中國和緬甸建交70周年之際，對緬甸進行的國事訪問，這次訪問過後不久的2020年1月23日，武漢就開始封城，拉開了內地抗擊疫情、限制人員往來的序幕。時隔幾年，習近平再度外訪，是否有什麼啟示可以捕捉呢？

市場猜測防疫政策或微調

從疫情爆發至今，中國的國門已經半掩超過兩年的時間，經濟增長明顯放緩。雖然當局頻頻出台穩經濟措施及放寬貨幣政策，但疫情和相關的防控政策仍是限制經濟增長的主因，因此有聲音猜測，習近平選擇在這個時間點出訪，或暗示中國的疫情措施有望微調。

華爾街日報較早前一篇分析報道，亦引述某些中國官員和外交政策專家指，習近平疫情以來首次出國訪問，可能預示中國將放寬防疫政策，在中國經濟增長放緩的情況下，放寬對跨國商務旅行的限制。

另外，二十國集團峰會（G20）將於11月在巴厘島舉行。8月時，印度尼西亞總統佐科·；維多多（Joko Widodo；佐科威）曾表示，中國主席習近平和俄羅斯總統普京，都計劃出席這次峰會。他當時接受彭博社採訪時表示：「習近平會來，普京總統也告訴我他會來。」

根據北京全球化智庫（Center for China And Globalization）創始人王輝耀的說法，如果習近平出席G20峰會，這意味著中國與全球的大規模交流活動，將得以恢復。他稱，高級別國際交流的恢復將推動商業界、學術界和其他團體之間的交流。

不過英國金融時報則指，中國現時仍有地區處於封控狀態，對於習近平的出訪是否應該被視為，北京將改變這一戰略方針的信號，分析人士仍存在分歧。

所以是否會改變疫情政策，市場亦只能夠揣測，不能夠確定。但可以肯定的是，習近平這次出行確實令市場燃起來許許多多，放寬防疫政策的憧憬。

強化「一帶一路」戰略部署

疫情以來首次出訪，為何選擇處於中亞的烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦？有分析認為，這與習近平提出的一大戰略有關，那就是「一帶一路」。

早在2013年，一帶一路概念首次被提出的時候，就是習近平到訪哈薩克的時候。當時他提出共同建設「絲綢之路經濟帶」，同年10月於印度尼西亞國會演講時提出共同建設21世紀「海上絲綢之路」，11月中共十八屆三中全會就把「一帶一路」升級為國家戰略。

換句話說，......

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