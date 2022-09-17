【疫情以來首次出國】習近平結束中亞行 11月會否見拜登？（第三版）

外交部發言人華春瑩12日宣布，9月14日至16日，國家主席習近平將出席在烏兹别克斯坦撒馬爾罕，舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。

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值得留意的是，這是2020年新冠疫情爆發以來，習近平首次走出國門，去外國進行國事訪問。

習近平對上一次出國是2020年1月17至18日，在中國和緬甸建交70周年之際，對緬甸進行的國事訪問，這次訪問過後不久的2020年1月23日，武漢就開始封城，拉開了內地抗擊疫情、限制人員往來的序幕。時隔幾年，習近平再度外訪，是否有什麼啟示可以捕捉呢？

市場猜測防疫政策或微調

從疫情爆發至今，中國的國門已經半掩超過兩年的時間，經濟增長明顯放緩。雖然當局頻頻出台穩經濟措施及放寬貨幣政策，但疫情和相關的防控政策仍是限制經濟增長的主因，因此有聲音猜測，習近平選擇在這個時間點出訪，或暗示中國的疫情措施有望微調。

華爾街日報較早前一篇分析報道，亦引述某些中國官員和外交政策專家指，習近平疫情以來首次出國訪問，可能預示中國將放寬防疫政策，在中國經濟增長放緩的情況下，放寬對跨國商務旅行的限制。

另外，二十國集團峰會（G20）將於11月在巴厘島舉行。8月時，印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo；佐科威）曾表示，中國主席習近平和俄羅斯總統普京，都計劃出席這次峰會。他當時接受彭博社採訪時表示：「習近平會來，普京總統也告訴我他會來。」

根據北京全球化智庫（Center for China And Globalization）創始人王輝耀的說法，如果習近平出席G20峰會，這意味著中國與全球的大規模交流活動，將得以恢復。他稱，高級別國際交流的恢復將推動商業界、學術界和其他團體之間的交流。

不過英國金融時報則指，中國現時仍有地區處於封控狀態，對於習近平的出訪是否應該被視為，北京將改變這一戰略方針的信號，分析人士仍存在分歧。

所以是否會改變疫情政策，市場亦只能夠揣測，不能夠確定。但可以肯定的是，習近平這次出行確實令市場燃起來許許多多，放寬防疫政策的憧憬。

強化「一帶一路」戰略部署

疫情以來首次出訪，為何選擇處於中亞的烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦？有分析認為，這與習近平提出的一大戰略有關，那就是「一帶一路」。

早在2013年，一帶一路概念首次被提出的時候，就是習近平到訪哈薩克的時候。當時他提出共同建設「絲綢之路經濟帶」，同年10月於印度尼西亞國會演講時提出共同建設21世紀「海上絲綢之路」，11月中共十八屆三中全會就把「一帶一路」升級為國家戰略。

換句話說，「一帶一路」戰略將步入十周年，這個被視為習近平「大國外交」戰略的核心組成部分，「旨在加強區域互聯互通，擁抱更美好的未來」。

而選擇在這個時候出訪中亞，大有加強「一帶一路」戰略部署的意味，增加中國對沿線國家的影響力和存在感。有分析指，習近平此行，實際上是在美國和西方壓力下的應對，想聯合上合組織對抗美國，以及確保戰略物資、地區格局不生變等多個目標。

華爾街日報早前報道指，如果11月的出訪成行，預計習近平將對東南亞地區其他國家進行國事訪問，並與多國領導人舉行面對面會晤。這些舉措旨在維持中國與這些國家的關係，並重建習近平與這些國家領導人的個人聯繫。並引述知情人士指，鑑於美國已在該地區採取了挑戰中國影響力的舉措，習近平的訪問將有助於展示中國對東南亞的重視。（第一版）

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拜登進退兩難

媒體報道，習近平可能會出席11月在巴厘島舉行的G20峰會，屆時中國盟友俄羅斯的總統普京亦會出席。而在中美關係如此微妙的當下，美國總統拜登尚未正面回應，是否會在G20峰會上與中國領導人習近平見面，不過華爾街日報 （WSJ） 日前報導，中國官員正在為兩國領導人在該會議上的潛在會面做準備。

因此11月有機會可以見到習近平與拜登同框的畫面，但市場對於兩國的關係將會如何走向仍未有定論。不過如果有見面的機會，大家坐下來聊聊天亦不失為一件壞事。而且屆時中共二十大和美國中期選舉，這兩個中美國內的重大事件都已經塵埃落定，有市場人士相信，中美兩國領導人屆時將會更聚焦於兩國關係的走向，令中美關系更加明朗化，兩國關係有望迎來改善的契機，令雙邊關係更加穩定。

不過若拜登真的確定前往，則無可避免亦要與俄羅斯總統普京同台。而在俄烏爆發戰事來，以美國為首的西方國家對俄羅斯的杯葛一個接一個，拜登本人亦多次呼籲要將俄羅斯從 G20 中除名，美國官員也曾施壓印尼，要求將普京排除在G20峰會之外。不過似乎印尼等國對美國這個施壓不為所動，亦拒絕聽從美國的指示，繼續與俄羅斯有貿易往來。在這個會議上，若拜登和普京同台，相信屆時氣氛會相當微妙。

奧巴馬執政時期擔任美國中情局 （CIA） 主任的 Leon Panetta 也說，拜登不應該試圖避免與習、普兩人碰面。他說：「如果美國不想和俄國或中國交戰，最終唯一的方法，就是展現對話的意願，看看是否有機會改善彼此關係。」（第二版）

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中亞行打破美國對華「包圍圈」

習近平的中亞之行在9月16日落下帷幕，國務委員兼外長王毅總結此次外訪行程時提到，這是破解美國對華「包圍圈」的戰略之舉，表明了中國國籍地位和影響力進一步增強。

王毅指，習近平與多國領導人會晤，針對個別國家圖謀損害中國主權、干涉中國內政的行徑，與會國家領導人都主動重申，將繼續堅定恪守一個中國原則，見頂支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，再次表明，公道自在人心。

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