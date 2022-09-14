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【息率趨勢】景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 「前置式加息」可能已足夠

財金猛人追蹤 00:17 2022/09/14

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下周四（9月22日），同時有美國聯儲局、英倫銀行及日本央行舉行議息會議。回顧上周，加拿大央行在當地失業率顯著回升0.5個百分點至5.4%，以及歐洲央行在俄羅斯無限期停止向歐洲輸送天然氣，恐加深能源危機及經濟衰退風險情況下，兩央行仍大幅加息0.75厘。

由此看來，聯儲局下周作出今年第3度急加息0.75厘幾乎已定成局，令其加息步伐之急，遠超上次（點擊圖片放大）以至過去6次加息的步伐。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，先後在7月估中聯儲局會加息0.75厘，以及在8月估中中國人民銀行降低借貸相關利率，而Kristina現在擔心「加息75點子是新常態」。

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專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁

Kristina Hooper其他看法，詳見：【下一頁

Kristina認為為了避免硬著陸，或許是時候根據數據需要實施較小幅度的加息及進行調整，並擔心任何實施75點子加息的央行，都正在將貨幣政策變成一種更為生硬的工具，並冒著過度加息的風險。

對於各國央行紛紛大幅加息，Kristina觀點如下......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 財金猛人追蹤

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