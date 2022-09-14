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【市場趨勢】曾淵滄：有一隻收息股值得留意

財金猛人追蹤 13:13 2022/09/14

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港股近期表現疲弱，以穩陣見稱的本地公用股亦隨大市下跌，其中，煤氣（00003）自宣布不派紅股後，股價更反覆回落，上周更創出52周新低7.25元，年初至今跌超過3成，打破市場對公用股穩陣的預期。

星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，煤氣破底是因為業績不好，由於煤氣在香港的業務受疫情影響而下跌，加上新一代減少使用煤氣，多用電爐，亦對煤氣業務有影響。

而更重要的是內地燃氣業務不能隨便加價，對集團整體收入有影響，而煤氣停派紅股，已經是明顯訊號，反映高增長不再！

曾淵滄認為，在公用股當中，內地電訊股如中移動 （00941）更值得考慮，因收入穩定、派息比率高。曾淵滄的收息心法，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
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從另一個角度看，買公用股的目的是賺股息，不是賺股價，只要收息穩定，就是優質股。

想知曾淵滄的其他投資心法，可點擊下圖查看。

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不過，曾淵滄提醒，一旦公用股的股價飛升，股息率就會下降，若股息率跌到4厘以下，就會變成「炒股」，失去收息股的角色，投資者須留意。

記者：陳紫瑩

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欄名 : MT專訪

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