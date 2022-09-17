  • 32°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資趨勢】曾淵滄：內地電訊股較港公用股 更值得考慮

財金猛人追蹤 17:33 2022/09/17

分享：

分享：

港股近期表現疲弱，以穩陣見稱的本地公用股亦隨大市下跌，其中，煤氣 （00003） 自宣布不派紅股後，股價更反覆回落，上周更創出52周新低7.25元，年初至今跌超過3成，打破市場對公用股穩陣的預期。

星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，煤氣破底是因為業績不好，由於煤氣在香港的業務受疫情影響而下跌，加上新一代減少使用煤氣，多用電爐，亦對煤氣業務有影響。

而更重要的是內地燃氣業務不能隨便加價，對集團整體收入有影響，而煤氣停派紅股，已經是明顯訊號，反映高增長不再！

曾淵滄認為，在公用股當中，內地電訊股如中移動 （00941） 更值得考慮，因收入穩定、派息比率高。曾淵滄的收息心法，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

從另一個角度看，買公用股的目的是賺股息，不是賺股價，只要收息穩定，就是優質股。

想知曾淵滄的其他投資心法，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不過，曾淵滄提醒，一旦公用股的股價飛升，股息率就會下降，若股息率跌到4厘以下，就會變成「炒股」，失去收息股的角色，投資者須留意。

記者：陳紫瑩

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

【名家專訪】瑞士百達陳東：內房正在走下坡路
2022/09/16
【名家專訪】瑞士百達陳東：內房正在走下坡路
【名家專訪】瑞士百達陳東 拆解科網股走勢
2022/09/14
【名家專訪】瑞士百達陳東 拆解科網股走勢
【談股神操作】曾淵滄：等巴菲特賣完手上的比亞迪 再入貨也不遲
2022/09/09
【談股神操作】曾淵滄：等巴菲特賣完手上的比亞迪 再入貨也不遲
【名家專訪】瑞士百達陳東 評中美審計協議
2022/09/09
【名家專訪】瑞士百達陳東 評中美審計協議
【經濟輪流轉】內房股已非首選 瀚亞黃嘉權：着眼電動車長期投資機會
2022/09/07
【經濟輪流轉】內房股已非首選 瀚亞黃嘉權：着眼電動車長期投資機會
疫情 收息股 港股 派息 曾淵滄 通脹 公用股

下一篇文章

【數據解讀】宏觀面現「矛盾」只因三個理由 經濟學家連平拆解住房銷售VS居民信貸（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資趨勢】曾淵滄：內地電訊股較港公用股 更值得考慮
【投資趨勢】曾淵滄：內地電訊股較港公用股 更值得考慮
【息率趨勢】景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜
【息率趨勢】景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜
【追蹤女股神】Cathie Wood見跌才入市 ARKK增持多家公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood見跌才入市 ARKK增持多家公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【數據解讀】宏觀面現「矛盾」只因三個理由 經濟學家連平拆解住房銷售VS居民信貸（第二版）
【數據解讀】宏觀面現「矛盾」只因三個理由 經濟學家連平拆解住房銷售VS居民信貸（第二版）
【名家專訪】瑞士百達陳東：內房正在走下坡路
【名家專訪】瑞士百達陳東：內房正在走下坡路
【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）
【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）