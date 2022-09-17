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【蘋果產業鏈趨勢】iPhone升級不加價 炒風再現 招銀國際捉產業鏈強者（第三版）

研究報告 14:13 2022/09/17

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蘋果（美：AAPL）上周發布新產品iPhone 14系列，預訂情況目前良好，帶動產業鏈股份上揚。招銀國際指出，新型號配置升級但不加價是利好，料今年蘋果手機銷量可跑嬴大市，看好產業鏈股份。

蘋果9月7日發布iPhone 14系列，並於9月9日開始接受預訂，9月16日起陸續出貨。當然，想第一日就拿到新機十分有難度，也造就了炒賣機會。本港iPhone 14系列首日開賣情況，可見以下組圖：

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里昂指出兩款高端機型14 Pro及14 Pro Max反應熱烈，目前落訂後的預計出貨時間至少排到4星期後。至於中國內地銷情更為誇張，輪候時間較其他地區多兩星期。該行認為，這是IPhone 14需求強勁的證明，縱使出貨時間尚有很多因素影響。

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IPhone 14系列的重要技術升級集中於高階機型Pro及Pro Max，詳見下列組圖：

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招銀國際指出，新型號配置升級程度符合市場預期，但在通脹壓力及供應鏈緊張的情況下新型號與上代價錢一樣，則是意料之外。該行認為，蘋果是次定價策略，會在高階機市場取得競爭優勢，現料全年蘋果手機銷量可達2.35億部，按年持平，增長跑贏市場的-9%。

專訪：專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁】

雖然因為加息環境及中美角力的因素，中港股市的蘋果產業鏈股份表現欠佳，但招銀國際相信IPhone 14的推出可以改善板塊在第四季的市場氣氛。

選股方面，招銀國際建議注重蘋果相閞業務在公司收入的佔比，以及能否搶佔供應鏈份額。港股中，該行看好FIT Hon Teng （06088） 及通達集團 （00688） 可受惠IPhone出貨量上升，均予「買入」評級；該行憂慮瑞聲科技 （02018） 的毛利率壓力，又認為舜宇光學 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 估值過高，均予「持有」評級。個股詳細資料及目標如下（目標價僅刊於收費版本2.）：

瑞聲科技 （02018）

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FIT Hon Teng （06088）

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舜宇光學 （02382）

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比亞迪電子 （00285）

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通達集團 （00688）

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可惜的是，招商證券未有跟進業務最集中蘋果，現時港股表現最佳的蘋果產業鏈股份──高偉電子 （01415）

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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