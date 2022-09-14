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信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因

財金專欄 2022/09/14

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2022年滙市風起雲湧。按照不同機構編制的美元指數計算，美元滙率急升至數十年甚至有記錄以來高位。主要貨幣兌美元均錄得不同程度的貶值，但日圓的弱勢最為突出，年初至今纍計貶值幅度曾超過20%。影響滙率表現

...

撰文 : 卓亮 中信銀行（國際）首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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