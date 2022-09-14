信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 財金專欄 2022/09/14 分享： 分享： 2022年滙市風起雲湧。按照不同機構編制的美元指數計算，美元滙率急升至數十年甚至有記錄以來高位。主要貨幣兌美元均錄得不同程度的貶值，但日圓的弱勢最為突出，年初至今纍計貶值幅度曾超過20%。影響滙率表現 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 卓亮 中信銀行（國際）首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 2022/09/09 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 專訪 - 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 2022/09/08 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 2022/09/07 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/09/06 中金：中國下半年出口增速放緩 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 2022/09/02 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 經濟 美元 通脹 日本 貨幣政策 GDP 國債 日圓 量化寬鬆 日本央行