【股神邏輯】巴菲特為何加西方石油減比亞迪？

近期巴菲特的兩則交易引發市場的熱議︰一方面，2月底至今巴菲特持續買入「舊能源」方向的西方石油，且已經呈現全面收購態勢；另一方面，巴菲特減倉持有長達14年、「新能源」方向的比亞迪（01211）。

巴菲特加倉「舊能源」、減倉「新能源」是否意味「舊能源勝過新能源」，或者「新能源」存在風險？事實上不是，回顧過去二十年巴菲特交易︰

1）巴菲特重倉「新舊能源」，是長期看好能源轉型的時代政經主題。

2）巴菲特圍繞着「新舊能源」倉位切換，更多反映其個股審美，「不適合」並非「不優秀」。

巴菲特交易邏輯之一︰對時代政經主題總有超越常人的預判和押注，不但找準主題和方向，而且下長注、下重註。

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1）70年代和2018年下注「滯脹」，抄底原材料和大金融。70年代巴菲特抄底凱撒鋁業盈利600%；80年代初押注滯脹加息，重倉保險金融業；2018年特朗普任內，減稅通脹急升、美聯儲加息，巴菲特大舉加倉銀行；本輪新冠疫情和俄烏衝突引發mini滯脹，巴菲特進一步加倉各類原油公司。

2）在小布什任內重倉中國石油，享受共和黨石油政策和中國紅利。小布什政府一是為石油集團利益介入中東地緣政治推高油價，二是推動中國進入全球貿易和金融體系，優質銀行石油國企境外上市引入外資戰投。02至07年，巴菲特成為中國石油第二大股東獲益700%，享受中國城鎮化和全球化紅利。

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