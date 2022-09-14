加息步伐逼近，不少業主趁樓市進一步變差前沽貨，二手盤源升至44,450個，為近5年來高位。究其原因移民盤增加、市場投資需求轉弱等3大因素影響，二手市場由業主主導變成買家主導， 用家入市可以趁機揀優質盤，短期二手放盤量將續上升，樓價將會持續調整。

過去幾年二手市場屬於業主主導的「業主市」，市場上二手放盤供不應求，特別是「鎖匙盤」短缺，令到二手樓價有搶升趨勢，遇上新盤高價開價，市場氣氛升溫，造成樓價反覆上升循環。

不過，從3大因素見到「業主市」正過渡至「買家市」，例如在二手放盤方面，由於移民盤等出現令到市場二手放盤增加，除了盤量增加，由於移民盤業主沽貨態度明顯，議價自然更高，日前其中一間荃灣翠豐臺的移民盤以低銀行估價放盤，4日便獲承接以718萬元沽出，較銀行估價低1成。

其次， 一手市場情況亦有所改變，由於政府預測未來3至4年一手新盤潛在供應仍有9.8萬伙，而今明兩年私樓預測落成量亦有逾2萬伙，整體供應增多，不但令到新盤定價變得貼近二手市場，而且提供更多按揭優惠、付款辦法優惠，令置業人士選擇大增，並削弱二手放盤的競爭。

最後，過往旺市時候，每有二手筍盤出現，往往第一時間獲投資者吸納，但隨着市場投資氣氛轉差，加息等因素增加了投資者的入市及持貨成本，整體投資需求降低。

在供應增、需求減的此消彼長下，二手市場亦由業主主導變成買家主導。準買家在旺市時候的放盤選擇不多，現時淡市相對選擇增多，應該貨比三家，趁機會揀「筍盤」入市。



▲ 3因素改變生態 削業主競爭力