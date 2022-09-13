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烏光復大片失地 俄形勢不妙？

國際 21:40 2022/09/13

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俄烏戰爭最近出現較大變化，烏克蘭的反攻行動取得成績，取回主要是東北部哈爾科夫（Kharkov）一帶的領土，按照總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的說法，烏軍近期行動成功光復6000平方公里的領土，輿論普遍對此感雀躍，形容今次將是交戰形勢逆轉的轉捩點。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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