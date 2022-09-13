烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 國際 21:40 2022/09/13 分享： 分享： 俄烏戰爭最近出現較大變化，烏克蘭的反攻行動取得成績，取回主要是東北部哈爾科夫（Kharkov）一帶的領土，按照總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的說法，烏軍近期行動成功光復6000平方公里的領土，輿論普遍對此感雀躍，形容今次將是交戰形勢逆轉的轉捩點。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英倫保留王室 有務實算計 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 2022/09/07 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 你可能感興趣 英倫保留王室 有務實算計 21:16 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 22:50 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 16:13 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 最新專欄文章 國金札記 - 英保留王室 利大於弊？ 今日 英保留王室 利大於弊？ 英倫保留王室 有務實算計 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 國金札記 - 英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 國金札記 - 歐補貼抗能源荒 凸顯束手無策 2022/09/08 歐補貼抗能源荒 凸顯束手無策 地緣政治 經濟 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 北韓 美國 普京 通脹