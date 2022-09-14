隨着美國加息，市場普遍預期，本港銀行很大機會在月內調升最優惠利率（P），從而令樓市的觀望情緒升溫。面對加息周期，估計新盤市場至少於年內，仍需「低開」搶客，才是確保新盤銷情的「皇道」。

由於加息周期逼近，多個發展商按兵不動，先觀望市場氣氛，據統計有11個新盤逾7300單位獲批售樓紙，但至今未推出市場發售。即便參考近日推出的全新盤，均以低市價或貼市價推售。以啟德跑道區PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I 為例，首批單位折實售價524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價約2.03萬至2.38萬元，除較同區新盤低約1成外，亦成為區內約5年來首批最平新盤。

至於市區細價盤旺角Larchwood，上月推出的首批50個單位，全數折實價為600萬元以下，扣除最高15%折扣後，折實價383.3萬至591.2萬元，折實呎價18,448至23,138元，低市價約5%，可見發展商為求吸客，定價均採取較保守的策略。

事實上，發展商除「低開」搶客外，亦為旗下樓盤增加各式優惠，或推出新付款辦法，以吸引買家入市，助買家減輕供樓負擔，從而加快去貨速度，例如7、8月期間有多個新盤新增「呼吸Plan」吸客。

不過，新盤推售或多或少講求聲勢，若發展商首批立即以低市價推售，相信爆炸力較明顯，可搶盡市場焦點，成功「飲頭啖湯」。因此，隨本月本港銀行料會上調最優惠利率，增市場觀望氣氛，初步估計在今年內至至少明年初，發展商料需繼續「低開」搶攻，預料首批單位定價低市價5%或以上，才能提高準買家入市意慾。

記者：潘淑盈



▲ 新盤低價吸客策略勢延續