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狙擊優勢行業 生科躺着中槍

財金專欄 2022/09/14

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中港股市昨中秋假後復市，表現乏善足陣。港股恒指與A股上證綜指昨分別下跌約0.2%及微升不足0.1%，相對中秋長周末期間美、日外圍股市勁彈，以及同步假後復市的韓股急漲2.7%，明顯大落後。當中包括藍籌醫

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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