狙擊優勢行業 生科躺着中槍 財金專欄 2022/09/14 分享： 分享： 中港股市昨中秋假後復市，表現乏善足陣。港股恒指與A股上證綜指昨分別下跌約0.2%及微升不足0.1%，相對中秋長周末期間美、日外圍股市勁彈，以及同步假後復市的韓股急漲2.7%，明顯大落後。當中包括藍籌醫 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息以外 勿忘縮表 2022/09/13 加息以外 勿忘縮表 透視中港美 - 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 2022/09/09 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 透視中港美 - 干預只說不做 日圓跌勢難止 2022/09/08 干預只說不做 日圓跌勢難止 透視中港美 - 英歐庫房大開 急加息仍貶值 2022/09/07 英歐庫房大開 急加息仍貶值 透視中港美 - 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 2022/09/06 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 中國 經濟 美國 港股 拜登 科技行業 生物科技 生物科技股 藥明生物（02269） 藥明康德（02359）