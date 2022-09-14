政府加大基建 中車否極泰來

中國中車（01766）主要從事鐵路機車車輛、城市軌道車輛、機械、設備等產品的研發、製造、銷售等，又連續多年軌道交通裝備業務銷售規模全球首位。要留意是基建設備概念股過去在第四季都會出現異動，而中車股價已

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