政府加大基建 中車否極泰來 財金專欄 2022/09/14 分享： 分享： 中國中車（01766）主要從事鐵路機車車輛、城市軌道車輛、機械、設備等產品的研發、製造、銷售等，又連續多年軌道交通裝備業務銷售規模全球首位。要留意是基建設備概念股過去在第四季都會出現異動，而中車股價已 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【輪流突破】A股率先突破 恒指接力衝軌198（第四版） 2022/09/13 【輪流突破】A股率先突破 恒指接力衝軌198（第四版） 中字股實力談 - 長汽高增長 國策促買車 2022/09/10 長汽高增長 國策促買車 中字股實力談 - 【好友反攻】人仔急彈美滙軟 恒指下周衝二萬（第四版） 2022/09/09 【好友反攻】人仔急彈美滙軟 恒指下周衝二萬（第四版） 中字股實力談 - 能源設備商 東氣好生意 2022/09/09 能源設備商 東氣好生意 中字股實力談 - 【等待反攻】油價挫美滙軟 港股超賣等好友集結號（第四版） 2022/09/08 【等待反攻】油價挫美滙軟 港股超賣等好友集結號（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 一帶一路 中國 經濟 銷售 金融 人民幣