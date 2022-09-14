特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關

九倉高級顧問吳光正上周高調發文，促港府11月前「入境解控」，特首李家超昨日發言有3大信息：一、定調香港現時疫情是「嚴峻」；二、目前仍要咬緊牙關抗疫，暫難言放寬；三、要積極創造條件，包括谷針，才能放寬防

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