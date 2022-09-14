特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 財金專欄 2022/09/14 分享： 分享： 九倉高級顧問吳光正上周高調發文，促港府11月前「入境解控」，特首李家超昨日發言有3大信息：一、定調香港現時疫情是「嚴峻」；二、目前仍要咬緊牙關抗疫，暫難言放寬；三、要積極創造條件，包括谷針，才能放寬防 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 2022/09/13 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 有政戲 - 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 2022/09/09 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 有政戲 - 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 2022/09/08 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 有政戲 - 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 2022/09/07 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 有政戲 - 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 2022/09/06 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 疫情 李家超 商會 隔離檢疫 新冠肺炎疫情 新冠肺炎