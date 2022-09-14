笑談「擇業復古」 急呼民企正名 財金專欄 2022/09/14 分享： 分享： 近來財經界有個新潮，叫「擇業復古主義」，即在選擇職業上走老派的路。這被認為是由擇業或人才流動，折射出的一個重要經濟動向，有人認為是好事，有人指是問題。與之同時，多名經濟界名流現身，在中共二十大前夕呼籲 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 判讀大勢 如何入手 2022/09/13 判讀大勢 如何入手 國情知聞 - 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 2022/09/10 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 國情知聞 - 大盤如何穩 決戰「保交樓」 2022/09/09 大盤如何穩 決戰「保交樓」 國情知聞 - 防疫又從嚴 大盤添新壓 2022/09/08 防疫又從嚴 大盤添新壓 國情知聞 - 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 2022/09/07 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 中國 經濟 金融 GDP 裁員 人力資源 東莞 可持續發展 人民幣