笑談「擇業復古」 急呼民企正名

近來財經界有個新潮，叫「擇業復古主義」，即在選擇職業上走老派的路。這被認為是由擇業或人才流動，折射出的一個重要經濟動向，有人認為是好事，有人指是問題。與之同時，多名經濟界名流現身，在中共二十大前夕呼籲

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