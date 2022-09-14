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笑談「擇業復古」 急呼民企正名

財金專欄 2022/09/14

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近來財經界有個新潮，叫「擇業復古主義」，即在選擇職業上走老派的路。這被認為是由擇業或人才流動，折射出的一個重要經濟動向，有人認為是好事，有人指是問題。與之同時，多名經濟界名流現身，在中共二十大前夕呼籲

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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