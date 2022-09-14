烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 財金專欄 2022/09/14 分享： 分享： 俄烏戰爭最近出現較大變化，烏克蘭的反攻行動取得成果，取回主要是東北部哈爾科夫（Kharkiv）一帶的領土，按照烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的說法，烏軍近期行動成功光復 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 國金札記 - 英保留王室 利大於弊？ 2022/09/13 英保留王室 利大於弊？ 英倫保留王室 有務實算計 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 國金札記 - 英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 美國 通脹 俄羅斯 烏克蘭 石油 軍事 戰爭 天然氣 國防 普京