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烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？

財金專欄 2022/09/14

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俄烏戰爭最近出現較大變化，烏克蘭的反攻行動取得成果，取回主要是東北部哈爾科夫（Kharkiv）一帶的領土，按照烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的說法，烏軍近期行動成功光復

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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