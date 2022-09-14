烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？

俄烏戰爭最近出現較大變化，烏克蘭的反攻行動取得成果，取回主要是東北部哈爾科夫（Kharkiv）一帶的領土，按照烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的說法，烏軍近期行動成功光復

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