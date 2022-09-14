高質仿皮包包喜迎通脹! 財金專欄 02:30 2022/09/14 分享： 分享： 美股帶領環球股市報復性反彈之際，卻由於專家們對通脹計錯數而功虧一簣，昨晚一開市便勁跌，連同歐股也轉升為跌。同日較早時，亞太區股市已較為審慎，雖然仍算得上是升市，但中港股市近期跟不上美股，昨日只是小幅波 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 智慧型能源拓中外市場! 2022/09/09 智慧型能源拓中外市場! 投資坐標 - 商業房託如何保持派高息? 2022/09/07 商業房託如何保持派高息? 投資坐標 - 與巴菲特對著幹? 2022/09/06 與巴菲特對著幹? 投資坐標 - 雪茄屁股收高息待回暖! 2022/09/02 雪茄屁股收高息待回暖! 投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機! 2022/08/31 「毒化工」回吐低吸良機! A股 個股分析 華新手袋國際控股（02683） 手袋 派息 柬埔寨 關稅 鮑威爾 CPI 美股