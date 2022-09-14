高質仿皮包包喜迎通脹!

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財金專欄 02:30 2022/09/14

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美股帶領環球股市報復性反彈之際，卻由於專家們對通脹計錯數而功虧一簣，昨晚一開市便勁跌，連同歐股也轉升為跌。同日較早時，亞太區股市已較為審慎，雖然仍算得上是升市，但中港股市近期跟不上美股，昨日只是小幅波

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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