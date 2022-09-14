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【通脹難平】美國8月CPI達8.3% 中金：至少半年美國貨幣政策將維持從緊態勢

研究報告 12:23 2022/09/14

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美國8月消費物價指數（CPI）出爐，按年漲8.3%，剔除能源食品的核心CPI按月增0.6%，按年增6.3%，均高於預期。美國聯儲局為抑制高通脹問題，開展加息周期，通脹目標回落到2%。對於後續通脹判斷，中金認為本輪美國通脹受到兩個「螺旋」支撐。

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專訪：專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁

美國通脹受以下兩個「螺旋」支撐，該行認為美聯儲要想控制通脹，需打破這兩個正反饋（見圖一、二）

1.工資—通脹螺旋
2.利潤—通脹螺旋

因此，這需要採取比以往力度更大、持續時間更久的貨幣緊縮。

至於，美國通脹何時達到通脹目標，該行料美國核心CPI按年增速於2024年年底前，可能都難以回到2%。此外，基於以下兩個情況下，該行預計未來6至12個月美國貨幣政策將維持從緊態勢……

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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