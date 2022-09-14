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【名家專訪】瑞士百達陳東拆解科網股走勢

財金 12:44 2022/09/14

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科網股熱潮褪去，對於這個最近估值回調幅度較大的板塊，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《投資理財周刊》專訪時表示，現在內地的互聯網行業已經進入了一個瓶頸位置，主要由於中國政府的反壟斷法，令科網企業難以再沿用以往的發展模式去實現高增長，但他說現時反壟斷法框架已具雛形，對行業來說，不失為一個利好因素。

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反壟斷框架已定

他說，反壟斷政策最初宣布的時候，由於力度超出想像，對市場帶來巨大的衝擊。但他說，現在市場已經對當局的政策力度，有一定的心理預期。

　　「之前大家知道，原來你要出這麼一個東西，但具體怎麼搞，很多時候還不是非常的確定，那麼要罰多少款還不知道，但現在一些大的案例已經完成之後，接下來進一步的比之前更嚴重的衝擊，我們認為不會再出現。

陳東認為，從這個角度去看，對行業算是一個相對較好的消息，因為政策的清晰度較之前提高，下一步要留意政策的細節會如何釐定。

難再「燒錢」增長放緩

不過陳東說，現在中國的科網企業，已經進入了瓶頸，未來增速會相對於過去會有明顯的下行，系統性的下行。過去中國科網公司之間的競爭模式，主要靠燒錢。

「在有一段時間你會發現，中國的互聯網公司，大家都是在拼燒錢，看誰有更多的錢可以燒。」

但從政府的角度看，這種模式沒有技術含量，對推動根本性創新的意義不大，因此會與政府旨在推動自主創新的產業政策發生衝突。

另一方面，這些企業靠「燒錢」打敗同業後，就會變成一家獨大，與此同時手握巨量用戶數據，陳東說，這也是為什麼中國政府會出台反壟斷法的原因。

他續指，這個模式另一個難以繼續的原因是，歐美國家正步入加息周期。

「要燒錢意味著要借錢，但在現時全球利率上升

......

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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