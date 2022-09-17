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【內房把脈】三大邏輯 推演 「保交樓」第四季或獲實質進展（第二版）

研究報告 16:21 2022/09/17

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據REDD引述消息人士表示，國家主席習近平於8月底的閉門會議上表示，支持放寬除北、上、廣、深四個一綫城市以外的所有內地城市的購房限制，並鼓勵地方政府按照各個城市的實際情況計劃，以扭轉內地房地產市場的頹勢。

另外，《路透》亦引述消息人士指，廣州部分區域的新盤大幅降價，最高可達20%。廣州市有傳已對新項目備案價格動態調整，一房一價由原來按樓均價正負6%調整至可上浮10%、下浮20%，惟相關措施現時只在黃埔區執行。

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8月內地房地產行業漸見階段築底跡象，西部證券發表報告指，穩地產政策繼續發力，若按照三大邏輯－－「保交樓」取得實質進展、「因城施策」的優化組合拳，及疫情有效受控，地產景氣將漸進修復，預計下半年地產銷售大機會好過上半年，全年商品房銷售按年增速有望回升至負20%到負15%區間。

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邏輯一：「保交樓」取得實質進展

該券商認為，「保交樓」或於第四季取得實質進展，市場悲觀情緒可望得以扭轉。中指院數據顯示，8月64%的受訪者表示能感受到停工項目有所改善，但改善程度相對較弱。盡管如此，8月置業意願仍然輕微提升，處於近半年相對高位。從全國層面來看，中西部地區承擔的「保交樓」任務相對較重，且商品房銷售面積佔全國比重偏高。9月以來，鄭州、太原等問題項目數量較多城市開始加快推進落實「保交樓」責任，或有助於提振當地樓市情緒。

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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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