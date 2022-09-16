【澳門賭股趨勢】7企爭6牌 開標進行中 有人無得留低？（第二版）

澳門賭牌競投截標，濠賭股一大政策因素明朗化，支持板塊表現逆市靠穩。摩根大通估計，澳門政府最快會於11月底公布中標結果，估計板塊近日升勢，是因為消息提醒了一些尚未部署濠賭股的投資者，賭牌事件快將告一段落。

澳門新一輪賭牌公開競投已於9月14日下午5時45分截標，合共有七間公司遞交了標書，依次分別為永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 旗下的威尼斯人澳門、新濠國際 （00200） 旗下的新濠博亞、澳博控股 （00880） 旗下的澳娛、美高梅中國 （02282） 旗下的美高梅金殿超濠、銀河娛樂 （00027） 、GMM股份有限公司。公開競投委員會將於2022年9月16日早上10時在中華廣場21樓進行開標程序。

除了永利澳門於13日已入標外，其餘5企都於14日入標，部分重要人物更親身入標，包括代表澳娛的何超鳳和「四太」梁安琪、代表美高梅的何超瓊、代表新濠的何猷龍、銀娛副主席呂耀東。

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新加入競標的GMM股份有限公司為馬來西亞雲頂集團旗下，業務分布在美國拉斯維加斯及紐約、馬來西亞、英國、新加坡、希臘，並且是英國最大的休閒娛樂企業。GMM股份代表陳小姐向澳門傳媒直言，希望競投對澳門帶來新衝擊。

對於有六間賭企以外的挑戰者加入競標，摩根大通感到意外，認為現時的經營環境對沒有現存非博彩設施的新入行者而言十分具挑戰性，在行業收縮期很難賺取理想的回報。該行現時仍預期六間賭企會無風無浪地成功續牌。

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