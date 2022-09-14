美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變

美國8月份消費物價指數（CPI）出爐後，市場注意力似乎放在按年升8.3%，遜預期的8.1%這一點上，成為強烈利淡消息，市場陷入恐慌，擔心聯儲局或更重手加息，道指當日大跌1276點或3.9%，納指更瀉5.2%。

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