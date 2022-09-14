美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 國際 21:12 2022/09/14 分享： 分享： 美國8月份消費物價指數（CPI）出爐後，市場注意力似乎放在按年升8.3%，遜預期的8.1%這一點上，成為強烈利淡消息，市場陷入恐慌，擔心聯儲局或更重手加息，道指當日大跌1276點或3.9%，納指更瀉5.2%。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 2022/09/07 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 你可能感興趣 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 21:40 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 22:50 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 16:13 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 最新專欄文章 國金札記 - 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 今日 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 國金札記 - 英保留王室 利大於弊？ 2022/09/13 英保留王室 利大於弊？ 英倫保留王室 有務實算計 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 經濟數據表現 經濟 美股 加息 通縮 美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 CPI