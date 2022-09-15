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沽空比率新高 空軍大舉來襲？

財金專欄 2022/09/15

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港股昨隨美股外圍顯著下瀉，大跌最多近530點，低見18797，跌穿上周四低位18803，有下探今年3月中低位18235之勢。恒指一旦失守此關鍵支持，即再創逾10年新低（圖一），走勢看來相當凶險。

有市場

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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