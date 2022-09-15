沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 財金專欄 2022/09/15 分享： 分享： 港股昨隨美股外圍顯著下瀉，大跌最多近530點，低見18797，跌穿上周四低位18803，有下探今年3月中低位18235之勢。恒指一旦失守此關鍵支持，即再創逾10年新低（圖一），走勢看來相當凶險。 有市場 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 2022/09/14 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 透視中港美 - 加息以外 勿忘縮表 2022/09/13 加息以外 勿忘縮表 透視中港美 - 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 2022/09/09 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 透視中港美 - 干預只說不做 日圓跌勢難止 2022/09/08 干預只說不做 日圓跌勢難止 透視中港美 - 英歐庫房大開 急加息仍貶值 2022/09/07 英歐庫房大開 急加息仍貶值 美國 港股 成交 美股 通脹 加息 期貨 騰訊 阿里巴巴 CPI