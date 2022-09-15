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業績已見底 買中航科工

財金專欄 2022/09/15

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中航科工（02357）業務包括研發、組裝和銷售直升機、教練機及其他飛機，同時是航空零部件產銷商，包括直系直升機零件供應商。而股價過去兩年反覆下跌，目前跌至支持位3.5元，價值回歸下，吸引力增加。

中航科

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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