業績已見底 買中航科工

中航科工（02357）業務包括研發、組裝和銷售直升機、教練機及其他飛機，同時是航空零部件產銷商，包括直系直升機零件供應商。而股價過去兩年反覆下跌，目前跌至支持位3.5元，價值回歸下，吸引力增加。

中航科

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