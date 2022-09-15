業績已見底 買中航科工 財金專欄 2022/09/15 分享： 分享： 中航科工（02357）業務包括研發、組裝和銷售直升機、教練機及其他飛機，同時是航空零部件產銷商，包括直系直升機零件供應商。而股價過去兩年反覆下跌，目前跌至支持位3.5元，價值回歸下，吸引力增加。 中航科 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【7.0陰霾】內地明日降準人仔或反彈 恒指守188先望200（第四版） 2022/09/14 【7.0陰霾】內地明日降準人仔或反彈 恒指守188先望200（第四版） 中字股實力談 - 政府加大基建 中車否極泰來 2022/09/14 政府加大基建 中車否極泰來 中字股實力談 - 【輪流突破】A股率先突破 恒指接力衝軌198（第四版） 2022/09/13 【輪流突破】A股率先突破 恒指接力衝軌198（第四版） 中字股實力談 - 長汽高增長 國策促買車 2022/09/10 長汽高增長 國策促買車 中字股實力談 - 【好友反攻】人仔急彈美滙軟 恒指下周衝二萬（第四版） 2022/09/09 【好友反攻】人仔急彈美滙軟 恒指下周衝二萬（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國 美國 政治 銷售 服務 人民幣