瑞士百達陳東：內房走下坡路 財金專欄 2022/09/15 分享： 分享： 受疫情、去槓桿等因素影響，內地樓市陷入低潮。瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受本報專訪時表示，內地房地產市場疲弱，居民不願在目前的經濟環境下投入一大筆錢來買房，反映居民對經濟的預期變得謹慎 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 2022/09/14 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 2022/09/09 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 專訪 - 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 2022/09/08 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 2022/09/07 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/09/06 中金：中國下半年出口增速放緩 中國 經濟 金融 就業 城鎮化 房地產基金 銀行