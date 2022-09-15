瑞士百達陳東：內房走下坡路

受疫情、去槓桿等因素影響，內地樓市陷入低潮。瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受本報專訪時表示，內地房地產市場疲弱，居民不願在目前的經濟環境下投入一大筆錢來買房，反映居民對經濟的預期變得謹慎

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