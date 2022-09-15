近期接連有樓花盤因建築期間的惡劣天氣，及因疫情影響而施工人手不足、建築及裝修材料運送延誤等，被迫延遲交樓3至7個月，因而打亂買家部署，在加息期臨近，建築期買家在申請按揭時，有何地方需注意？

新盤延遲交樓，自然打亂買家部署，若打算樓換樓，或需要因應入伙期變動，改變賣樓策略，正租住物業者，亦需延長租期，同樣地，建期買家在申請按揭上，也要有應變措施。

有別於即供買家早已向銀行申請借貸，建築期付款的樓價尾數，待入伙時才要付清，普遍銀行在物業預計落成前3個月，才開始接受申請按揭，待批出滿意紙成為現樓後，買家才可取用貸款償還尾數，但取用期限一般為90日，未能在期限內取用，需要重新申請。

一旦遇上物業延遲交樓，買家申請步伐亦須延遲，但由於加息期漸近，若有意承造較高成數樓按，但本身供款佔入息比例卻「掹掹緊」，一旦利率抽升，未必可通過壓力測試，故此需預留資金作上會之用，並降低按揭成數，避免「借到盡」。

買家在計算壓測時亦可較為嚴謹，以現時新樓按揭息率2.5厘計，可自行增加半厘至3厘，並再加上3厘的壓力測試， 以此計算承受能力，必要時調整借貸成數，就算因項目延遲數月才入伙，而被迫面對息口上揚，也能有所準備。

除此之外，個別銀行提供較長的新盤按揭申請期限，可達180日，買家得悉樓盤僅延遲數個月交樓，可選擇盡快向該些銀行申請按揭，務求在加息前獲批借貸，免除不必要的風險。

記者：李偉航



▲ 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神