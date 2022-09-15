施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 財金專欄 2022/09/15 分享： 分享： 特首李家超的首份施政報告，將於下月19日出台，各方最關注的是，屆時會否有放寬通關的好消息？事實上，各主要政黨早已向李家超陳情，希望施政報告有通關的時間表和路綫圖。 香港最近3天的確診數字都是7,000多 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 2022/09/14 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 有政戲 - 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 2022/09/13 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 有政戲 - 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 2022/09/09 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 有政戲 - 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 2022/09/08 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 有政戲 - 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 2022/09/07 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 疫情 香港 立法會 展覽 新加坡 施政報告 李家超 民建聯 工聯會 印尼