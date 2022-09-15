施政報告下月出爐 各黨力爭快通關

特首李家超的首份施政報告，將於下月19日出台，各方最關注的是，屆時會否有放寬通關的好消息？事實上，各主要政黨早已向李家超陳情，希望施政報告有通關的時間表和路綫圖。

香港最近3天的確診數字都是7,000多

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