  • 30°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告下月出爐 各黨力爭快通關

財金專欄 2022/09/15

分享：

分享：

特首李家超的首份施政報告，將於下月19日出台，各方最關注的是，屆時會否有放寬通關的好消息？事實上，各主要政黨早已向李家超陳情，希望施政報告有通關的時間表和路綫圖。

香港最近3天的確診數字都是7,000多

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關
2022/09/14
特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關
有政戲 - 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？
2022/09/13
吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？
有政戲 - 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動
2022/09/09
吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動
有政戲 - 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍
2022/09/08
馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍
有政戲 - 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟
2022/09/07
夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟
疫情 香港 立法會 展覽 新加坡 施政報告 李家超 民建聯 工聯會 印尼

上一篇文章

下風波點踢？

下一篇文章

瑞士百達陳東：內房走下坡路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 高質仿皮包包喜迎通脹!
高質仿皮包包喜迎通脹!
選股情報 - 歷史巨輪看英國沒落
歷史巨輪看英國沒落
香港復常大落後 疫情減退謀通關
香港復常大落後 疫情減退謀通關
國金札記 - 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？
烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？
專家樓論 - 閃現2017價 可大可小
閃現2017價 可大可小
有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關
特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關