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【板塊攻略】內房股全綫急彈 3大綫索見內房現復甦迹象

研究報告 10:05 2022/09/15

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住建部表示「保交樓」各項工作正緊張有序進行，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，促進房地產市場平穩健康發展。受消息刺激，內房股今日早造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升4至6%；碧桂園 （02007） 更升逾9%；越秀地產 （00123） 升逾4%，綠城 （03900） 亦升逾5%，兩者均創52周新高。

事實上，內地房地產板塊短期走向仍是市場關注的焦點，在數據方面，8月份內地商品房銷售資料呈現階段築底跡象，30大中城市商品房成交面積按月跌6%，跌幅略高於季節性，按年比較則跌18.7%，跌幅遠低於上月的跌33%。

退期內房仍隨大市偏弱，對於內房的前景，隨着內地「保交樓」，以來各地方「一城一策」，西部證券認為，在下半年疫情防控與經濟發展統籌協調性邊際改善的情況下，政策對沖效應或逐步減弱，「保交樓」實質推進和「因城施策」優化組合拳有望推動地產景氣漸進修復。西部證券出，內地房地產行有三條綫索反映行業現復甦迹象。

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撰文 : 錢家鋒

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