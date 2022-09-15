【即食麵趨勢】內地大品牌賣得唔賺得 三招拆局（不斷更新）

疫下市民生活習慣改變，即食麵大行其道。康師父、統一的收入雖然年年上升，惟純利受成本急升所影響，反而大幅降低。兩間公司今年業績不約而同是近五年來最差。艾媒咨詢CEO、零售行業分析師張毅提出三招拆局。

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康師傅 （00322） 、統一 （00220） 近日相繼發布業績公告，2022年上半年兩家企業業績皆五年來最差。上半年，康師傅實現營收382.17億元（人民幣‧下同），按年上漲7.97%；實現歸母淨利潤12.53億元，按年暴跌38.42%。報告期內康師傅的毛利率為28.22%，按年下降2.83%。

統一實現營收139.40億元，按年增長7.17%；實現歸母淨利潤6.14億元，按年下滑27.49%。報告期內統一的毛利率為30.1%，按年下降4.7%。亦即意味著，兩間公司的收入雖然提升了，但盈利大幅縮水。現象可以從多方面解釋。

第一，後疫情時代消費行為改變。「一人食、懶人經濟、新宅家生活」群體不斷攀升，拉動即食麵等速食市場快速增長。據華經產業研究院發布的《2022-2027年中國方便食品行業市場深度分析及投資戰略規劃報告》顯示，2020年方便食品行業市場規模為4,813億元，按年增長6.9%。

第二，競爭對手變多。資本對速食食品的投資熱情越來越火熱。2021年12月，「白加阿寬」向深交所遞交了招股書；新型方便食品也開始和傳統品牌搶占市場，2022年2月24日，速食米粉品牌「陽際山野」完成千萬元Pre-A輪融資；5月，自熱火鍋品牌「莫小仙」已完成數千萬元A輪融資；6月20日，方便速食品牌「巴狗」完成數千萬元Pre-A輪融資。

第三，成本上漲。康師傅和統一的主要即食麵產品在近年分別加價10至12%，漲價消息一度登上微博熱搜，可是面對著成本提升，仍然杯水車薪。例如當中增幅最大的棕櫚油，成本在2021年就大增36%。

內地即食麵市場競爭激烈，詳見組圖：

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（不斷更新）

資料來源：艾媒咨詢、財熵

編輯：陳文政

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