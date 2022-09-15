【即食麵趨勢】內地大品牌賣得唔賺得 三招拆局（不斷更新）

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【下半場策略】中期業績後盤點 建銀國際薦5大方向選港股 （含高息板塊）（附目標價）
疫下市民生活習慣改變，即食麵大行其道。康師父、統一的收入雖然年年上升，惟純利受成本急升所影響，反而大幅降低。兩間公司今年業績不約而同是近五年來最差。艾媒咨詢CEO、零售行業分析師張毅提出三招拆局。
專訪：專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁】
康師傅 （00322） 、統一 （00220） 近日相繼發布業績公告，2022年上半年兩家企業業績皆五年來最差。上半年，康師傅實現營收382.17億元（人民幣‧下同），按年上漲7.97%；實現歸母淨利潤12.53億元，按年暴跌38.42%。報告期內康師傅的毛利率為28.22%，按年下降2.83%。
統一實現營收139.40億元，按年增長7.17%；實現歸母淨利潤6.14億元，按年下滑27.49%。報告期內統一的毛利率為30.1%，按年下降4.7%。亦即意味著，兩間公司的收入雖然提升了，但盈利大幅縮水。現象可以從多方面解釋。
內地即食麵市場競爭激烈，詳見組圖：
（不斷更新）
資料來源：艾媒咨詢、財熵
編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 投資理財周刊
欄名 : 券商有路捉