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【即食麵趨勢】內地大品牌賣得唔賺得 三招拆局（第二版）

研究報告 12:09 2022/09/16

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疫下市民生活習慣改變，即食麵大行其道。康師父、統一的收入雖然年年上升，惟純利受成本急升所影響，反而大幅降低。兩間公司今年業績不約而同是近五年來最差。艾媒咨詢CEO、零售行業分析師張毅提出三招拆局。

專訪：專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁

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康師傅 （00322） 、統一 （00220） 近日相繼發布業績公告，2022年上半年兩家企業業績皆五年來最差。上半年，康師傅實現營收382.17億元（人民幣‧下同），按年上漲7.97%；實現歸母淨利潤12.53億元，按年暴跌38.42%。報告期內康師傅的毛利率為28.22%，按年下降2.83%。

統一實現營收139.40億元，按年增長7.17%；實現歸母淨利潤6.14億元，按年下滑27.49%。報告期內統一的毛利率為30.1%，按年下降4.7%。亦即意味著，兩間公司的收入雖然提升了，但盈利大幅縮水。現象可以從多方面解釋。

  • 第一，後疫情時代消費行為改變。「一人食、懶人經濟、新宅家生活」群體不斷攀升，拉動即食麵等速食市場快速增長。據華經產業研究院發布的《2022-2027年中國方便食品行業市場深度分析及投資戰略規劃報告》顯示，2020年方便食品行業市場規模為4,813億元，按年增長6.9%。
  • 第二，競爭對手變多。資本對速食食品的投資熱情越來越火熱。2021年12月，「白加阿寬」向深交所遞交了招股書；新型方便食品也開始和傳統品牌搶占市場，2022年2月24日，速食米粉品牌「陽際山野」完成千萬元Pre-A輪融資；5月，自熱火鍋品牌「莫小仙」已完成數千萬元A輪融資；6月20日，方便速食品牌「巴狗」完成數千萬元Pre-A輪融資。
  • 第三，成本上漲。康師傅和統一的主要即食麵產品在近年分別加價10至12%，漲價消息一度登上微博熱搜，可是面對著成本提升，仍然杯水車薪。例如當中增幅最大的棕櫚油，成本在2021年就大增36%。

內地即食麵市場競爭激烈，詳見組圖：

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張毅指出，康師傅和統一要走的路主要有三條：

  • 第一條是「品牌年輕化」。「跟年輕人拉近距離是非常重要的，沒有這樣的一個機會，他們就會遠離這個市場。」張毅說，在這方面，康師傅和統一面臨的挑戰主要來自於諸如「喜茶」、「奈雪的茶 （02150） 」等現制茶品牌以及元氣森林等新銳軟飲品牌的「雙向夾擊」。
  • 第二條是「品類細分化」，尤其要在營養和口味上下功夫。張毅舉了一個例子：最近這些年冒出一家企業叫「楊掌櫃」，這家企業在粉面菜蛋品類上做的就是市場的首創和領先，這種品類創新的想法值得康師傅和統一借鑒。「無論是飲品業務還是即食麵業務，它們如果能夠順應市場需求作出創新，應該對它們是一個非常好的成長期。」
  • 第三條是「渠道建設雙線化」。張毅認為，在渠道建設上，康師傅和統一應該有更深的理解，「不僅要繼續加強線下的便利渠道，還要進一步完善線上的儲能渠道。」他認為，康師傅和統一在針對加班群體的產品備用意識方面還有待進一步加強。

 

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漲價與高端化

據財報介紹，康師傅的即食麵業務主要分為高價面、高端面/超高端面、中價面/干脆面三類，其中高價面為其核心產品。為實現品牌高端化，康師傅邀請當紅明星張藝興代言；打出「有牛肉的即食麵」的宣傳口號，推出「Express速達面館」、「速達煮面」、「蘇打自熱面」等單價超過20元甚至30元的產品。

不過，從數據看，康師傅的產品高端化似乎並未達到預期效果。2022年上半年，康師傅最受歡迎的是容器面，其次才是高價袋面。報告期內高價袋面的占比為42%，僅比2021年同期微增1%。銷量增長最多的是低價位的乾脆面，增幅達21.64%；中價袋面的營收不增反降，按年去年下降4.22%。

事實上，高端速食面賽道在近年湧現大量新興品牌，比如「勁面堂」、「拉面說」、「鮮面傳」、「鋒味派」等。在細分領域上，統一、康師傅未有太大優勢。

張毅說：「零零後群體對產品的健康、方便、口味、時尚等都是比較有要求的，而統一、康師傅似乎在這幾個維度的影響力有限，近幾年螺螄粉在零零後以及九五後當中躥紅，就非常能說明問題。」

資料來源：艾媒咨詢、財熵

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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