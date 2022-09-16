【即食麵趨勢】內地大品牌賣得唔賺得 三招拆局（第二版）

疫下市民生活習慣改變，即食麵大行其道。康師父、統一的收入雖然年年上升，惟純利受成本急升所影響，反而大幅降低。兩間公司今年業績不約而同是近五年來最差。艾媒咨詢CEO、零售行業分析師張毅提出三招拆局。

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康師傅 （00322） 、統一 （00220） 近日相繼發布業績公告，2022年上半年兩家企業業績皆五年來最差。上半年，康師傅實現營收382.17億元（人民幣‧下同），按年上漲7.97%；實現歸母淨利潤12.53億元，按年暴跌38.42%。報告期內康師傅的毛利率為28.22%，按年下降2.83%。

統一實現營收139.40億元，按年增長7.17%；實現歸母淨利潤6.14億元，按年下滑27.49%。報告期內統一的毛利率為30.1%，按年下降4.7%。亦即意味著，兩間公司的收入雖然提升了，但盈利大幅縮水。現象可以從多方面解釋。

第一，後疫情時代消費行為改變。「一人食、懶人經濟、新宅家生活」群體不斷攀升，拉動即食麵等速食市場快速增長。據華經產業研究院發布的《2022-2027年中國方便食品行業市場深度分析及投資戰略規劃報告》顯示，2020年方便食品行業市場規模為4,813億元，按年增長6.9%。

第二，競爭對手變多。資本對速食食品的投資熱情越來越火熱。2021年12月，「白加阿寬」向深交所遞交了招股書；新型方便食品也開始和傳統品牌搶占市場，2022年2月24日，速食米粉品牌「陽際山野」完成千萬元Pre-A輪融資；5月，自熱火鍋品牌「莫小仙」已完成數千萬元A輪融資；6月20日，方便速食品牌「巴狗」完成數千萬元Pre-A輪融資。

第三，成本上漲。康師傅和統一的主要即食麵產品在近年分別加價10至12%，漲價消息一度登上微博熱搜，可是面對著成本提升，仍然杯水車薪。例如當中增幅最大的棕櫚油，成本在2021年就大增36%。

內地即食麵市場競爭激烈，詳見組圖：

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張毅指出，康師傅和統一要走的路主要有三條：

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漲價與高端化

據財報介紹，康師傅的即食麵業務主要分為高價面、高端面/超高端面、中價面/干脆面三類，其中高價面為其核心產品。為實現品牌高端化，康師傅邀請當紅明星張藝興代言；打出「有牛肉的即食麵」的宣傳口號，推出「Express速達面館」、「速達煮面」、「蘇打自熱面」等單價超過20元甚至30元的產品。

不過，從數據看，康師傅的產品高端化似乎並未達到預期效果。2022年上半年，康師傅最受歡迎的是容器面，其次才是高價袋面。報告期內高價袋面的占比為42%，僅比2021年同期微增1%。銷量增長最多的是低價位的乾脆面，增幅達21.64%；中價袋面的營收不增反降，按年去年下降4.22%。

事實上，高端速食面賽道在近年湧現大量新興品牌，比如「勁面堂」、「拉面說」、「鮮面傳」、「鋒味派」等。在細分領域上，統一、康師傅未有太大優勢。

張毅說：「零零後群體對產品的健康、方便、口味、時尚等都是比較有要求的，而統一、康師傅似乎在這幾個維度的影響力有限，近幾年螺螄粉在零零後以及九五後當中躥紅，就非常能說明問題。」

資料來源：艾媒咨詢、財熵

編輯：陳文政

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