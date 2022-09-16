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迎合時代成君主制關鍵 英女王謹慎作風始於祖父

國際 17:00 2022/09/16

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英女王上周與世長辭，結束其在位長達70年的傳奇一生。英女王逝世令不少民眾反思，現代君主作用何在，甚至是否應逐步廢除君主制。是次推薦好書《The Diamond Queen: Elizabeth II and Her People》作者馬爾亦曾支持廢除，但其後轉變立場指若沒有英女王，英國社會將變得更貧窮及分化。

...

撰文 : 李俊儀

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