迎合時代成君主制關鍵 英女王謹慎作風始於祖父 國際 17:00 2022/09/16 分享： 分享： 英女王上周與世長辭，結束其在位長達70年的傳奇一生。英女王逝世令不少民眾反思，現代君主作用何在，甚至是否應逐步廢除君主制。是次推薦好書《The Diamond Queen: Elizabeth II and Her People》作者馬爾亦曾支持廢除，但其後轉變立場指若沒有英女王，英國社會將變得更貧窮及分化。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 相關文章 白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員 2022/09/15 白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員 哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事 2022/09/15 哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事 【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘 2022/09/15 【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘 【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘 2022/09/14 【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘 【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣 2022/09/14 【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣 你可能感興趣 白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員 16:02 2022/09/15 白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員 哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事 11:57 2022/09/15 哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事 【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘 12:18 2022/09/15 【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘 名人隕歿 皇室 英女皇 戴安娜 查理斯 英國廣播公司 英國 記者