酒店近日錄大額買賣，由於市場憧憬通關，加上酒店用途靈活，故趁通關前低價入市。近日市場錄得最大手買賣來自酒店，涉及鄧成波家族，一口氣售出兩酒店項目，包括觀塘悅品海景酒店位於偉業街，提供598間房，以約24.7億元易手。此外，旺角旭逸酒店，提供199間房，以約7.3億元成交，兩項酒店共涉資約32億元，原業主蝕約2億元離場。據了解，新買家為今年積極入市的Weave Living。

以往在大手買賣市場上，酒店成交僅佔數個百分點，遠遠不及商廈、工廈及商場。不過，去年開始情況有變，大手酒店買賣有所上升。其中Weave Living單在今年，已先後購入4酒店分別位於大角咀、西環等，合共涉約55億元。

過去一年酒店成為熱捧對象，並非旅遊因素，畢竟長達兩年半未通關，旅客尚未重返，經營酒店不容易。近一年不少財團轉購酒店，打算作住宅租務之用，包括共居、學生宿舍等，因本地住宅租務穩定，正值疫情下酒店叫價回調，吸引財團入市改裝。

近日酒店再成追捧，購入的財團甚看好後市，因預計政府年內再放寬入境檢疫措施，相信距離通關再近一步，換言之旅客可望逐步重返。從投資角度，若正式通關後才入市，受好消息帶動叫價難免提升，故現階段先買貨，可迎接旅客即將重返。若旅遊情況不似預期，又可以改作住宅收租項目，靈活用途故吸引財團入市。

記者：梁建國

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▲ 憧憬通關在即 財團把握最後機會入市