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同險守300元關 兩大藍籌誰值博？

財金專欄 2022/09/16

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港股周三急瀉近500點後，昨隨美股外圍喘穩，恒指一度回升160多點，短暫反攻19000關未能固守。反而兩大藍籌騰訊（00700）及港交所（00388），連日試穿300元心理關口，昨日均暫保不失。

無論騰

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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