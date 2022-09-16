同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 財金專欄 2022/09/16 分享： 分享： 港股周三急瀉近500點後，昨隨美股外圍喘穩，恒指一度回升160多點，短暫反攻19000關未能固守。反而兩大藍籌騰訊（00700）及港交所（00388），連日試穿300元心理關口，昨日均暫保不失。 無論騰 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 2022/09/15 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 透視中港美 - 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 2022/09/14 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 透視中港美 - 加息以外 勿忘縮表 2022/09/13 加息以外 勿忘縮表 透視中港美 - 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 2022/09/09 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 透視中港美 - 干預只說不做 日圓跌勢難止 2022/09/08 干預只說不做 日圓跌勢難止 疫情 中國 港股 成交 美股 人民幣 加息 IPO 騰訊 電動車