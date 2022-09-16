中鋁重拾升浪 鋁價或已見底 財金專欄 2022/09/16 分享： 分享： 中國鋁業（02600）從事氧化鋁、鋁礦石、原鋁、鋁合金、電解鋁等產銷、貿易，以及煤炭開採、火風光發電裝備製造等，當中氧化鋁產能為全球第一、原鋁產能全球第二。由於內地房地產調控鬆動，叠加限電限制鋁產能， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【內房回歸】內房強勢聰明錢熱捧 升勢全面落後可追（第四版） 2022/09/15 【內房回歸】內房強勢聰明錢熱捧 升勢全面落後可追（第四版） 中字股實力談 - 業績已見底 買中航科工 2022/09/15 業績已見底 買中航科工 中字股實力談 - 【7.0陰霾】內地明日降準人仔或反彈 恒指守188先望200（第四版） 2022/09/14 【7.0陰霾】內地明日降準人仔或反彈 恒指守188先望200（第四版） 中字股實力談 - 政府加大基建 中車否極泰來 2022/09/14 政府加大基建 中車否極泰來 中字股實力談 - 【輪流突破】A股率先突破 恒指接力衝軌198（第四版） 2022/09/13 【輪流突破】A股率先突破 恒指接力衝軌198（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國 經濟 指數 人民幣 產品 歐洲