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中鋁重拾升浪 鋁價或已見底

財金專欄 2022/09/16

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中國鋁業（02600）從事氧化鋁、鋁礦石、原鋁、鋁合金、電解鋁等產銷、貿易，以及煤炭開採、火風光發電裝備製造等，當中氧化鋁產能為全球第一、原鋁產能全球第二。由於內地房地產調控鬆動，叠加限電限制鋁產能，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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