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安本David Smith：亞洲ESG發展最快

財金專欄 2022/09/16

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亞洲乃至環境、社會及管理（ESG）因素仍然是全球投資關注點。雖然全球面臨的宏觀不利因素有目共睹，但縱觀亞洲，中國依然不失為亮點。許多已發展市場正在收緊貨幣政策，目的是遏止通脹，而中國則反其道而行，着手

...

撰文 : David Smith 安本亞洲股票團隊高級投資總監

欄名 : 名家觀點

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