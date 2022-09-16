安本David Smith：亞洲ESG發展最快 財金專欄 2022/09/16 分享： 分享： 亞洲乃至環境、社會及管理（ESG）因素仍然是全球投資關注點。雖然全球面臨的宏觀不利因素有目共睹，但縱觀亞洲，中國依然不失為亮點。許多已發展市場正在收緊貨幣政策，目的是遏止通脹，而中國則反其道而行，着手 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : David Smith 安本亞洲股票團隊高級投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞士百達陳東：內房走下坡路 2022/09/15 瑞士百達陳東：內房走下坡路 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 2022/09/14 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 2022/09/09 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 專訪 - 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 2022/09/08 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 2022/09/07 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 中國 香港 美國 通脹 歐洲 貨幣政策 基金 新加坡 亞洲 ESG