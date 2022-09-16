安本David Smith：亞洲ESG發展最快

亞洲乃至環境、社會及管理（ESG）因素仍然是全球投資關注點。雖然全球面臨的宏觀不利因素有目共睹，但縱觀亞洲，中國依然不失為亮點。許多已發展市場正在收緊貨幣政策，目的是遏止通脹，而中國則反其道而行，着手

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