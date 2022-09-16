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定息按揭成新盤銷售一大殺着

財金專欄 14:00 2022/09/16

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加息周期臨近，新盤開價備受考驗。天水圍Wetland Seasons Bay第3期，雖具現樓優勢，發展商仍提供多款付款辦法鎖定客源，更罕有提供定息二按安排，為買家提供穩定息口，以增強入市信心。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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