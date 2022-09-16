定息按揭成新盤銷售一大殺着 財金專欄 14:00 2022/09/16 分享： 分享： 加息周期臨近，新盤開價備受考驗。天水圍Wetland Seasons Bay第3期，雖具現樓優勢，發展商仍提供多款付款辦法鎖定客源，更罕有提供定息二按安排，為買家提供穩定息口，以增強入市信心。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 銀行得新盤按揭 得天下 2022/09/10 銀行得新盤按揭 得天下 一手均價急跌 2022/09/13 一手均價急跌 新盤低價吸客策略勢延續 2022/09/14 新盤低價吸客策略勢延續 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神 2022/09/15 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神 你可能感興趣 銀行得新盤按揭 得天下 14:00 2022/09/10 銀行得新盤按揭 得天下 一手均價急跌 01:00 2022/09/13 一手均價急跌 新盤低價吸客策略勢延續 12:00 2022/09/14 新盤低價吸客策略勢延續 最新專欄文章 專家樓論 - 樓價跌 地價跟跌 今日 樓價跌 地價跟跌 專家樓論 - 下風波點踢？ 2022/09/15 下風波點踢？ 專家樓論 - 閃現2017價 可大可小 2022/09/14 閃現2017價 可大可小 專家樓論 - 「息魔」臨近 考驗發展商推盤招數 2022/09/13 「息魔」臨近 考驗發展商推盤招數 專家樓論 - 一手均價急跌 2022/09/13 一手均價急跌 一手市場 按揭貸款 Wetland Seasons Bay 定息按揭 定息 加息 天水圍