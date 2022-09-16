董建華交棒陳智思 掌團結基金 財金專欄 2022/09/16 分享： 分享： 全國政協副主席董建華近來身體欠佳，開始部署接棒工作，其創立的智庫團結香港基金，將交棒予行政會議前召集人陳智思。至於政協副主席之位，接近北京消息人士指，目前仍難言董生一定退下來。 今年85歲的董建華，近來 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 2022/09/15 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 2022/09/14 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 有政戲 - 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 2022/09/13 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 有政戲 - 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 2022/09/09 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 有政戲 - 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 2022/09/08 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 中國 香港 習近平 董建華 團結香港基金 陳智思 黃元山 鄭家純 馮國經 退休