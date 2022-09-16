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董建華交棒陳智思 掌團結基金

財金專欄 2022/09/16

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全國政協副主席董建華近來身體欠佳，開始部署接棒工作，其創立的智庫團結香港基金，將交棒予行政會議前召集人陳智思。至於政協副主席之位，接近北京消息人士指，目前仍難言董生一定退下來。

今年85歲的董建華，近來

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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