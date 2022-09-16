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就業新說 近憂遠慮

財金專欄 2022/09/16

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8月經濟數據即將公布，作為今年穩增長關鍵時期，今夏又遭遇多地疫情反彈和極端天氣影響，經濟動能恢復備受關注，而一系列穩經濟政策的目標「穩就業」是否得到改善，又是當前經濟形勢下的重中之重。

雖然上海在4月封

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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