就業新說 近憂遠慮 財金專欄 2022/09/16 分享： 分享： 8月經濟數據即將公布，作為今年穩增長關鍵時期，今夏又遭遇多地疫情反彈和極端天氣影響，經濟動能恢復備受關注，而一系列穩經濟政策的目標「穩就業」是否得到改善，又是當前經濟形勢下的重中之重。 雖然上海在4月封 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 防疫拐點 欲至還休 2022/09/15 防疫拐點 欲至還休 國情知聞 - 笑談「擇業復古」 急呼民企正名 2022/09/14 笑談「擇業復古」 急呼民企正名 國情知聞 - 判讀大勢 如何入手 2022/09/13 判讀大勢 如何入手 國情知聞 - 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 2022/09/10 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 國情知聞 - 大盤如何穩 決戰「保交樓」 2022/09/09 大盤如何穩 決戰「保交樓」 中國 就業 失業 失業率 國家統計局 畢業 李克強 極端天氣 天氣