8月經濟數據即將公布，作為今年穩增長關鍵時期，今夏又遭遇多地疫情反彈和極端天氣影響，經濟動能恢復備受關注，而一系列穩經濟政策的目標「穩就業」是否得到改善，又是當前經濟形勢下的重中之重。

雖然上海在4月封

...